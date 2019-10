Jonathan Ikoné et les Lillois ont évité le pire — Michel Spingler/AP/SIPA

La mine renfrognée, il a tracé sans un regard vers les micros et caméras. Difficile de savoir si Jonathan Ikoné faisait la tête car cette scène se répète quasiment à chaque zone mixte depuis son arrivée au Losc il y a plus d’un an. Sauf que cette fois-ci, l’attaquant avait peut-être (enfin) de bonnes raisons de faire la tronche. Titulaire indiscutable jusqu’ici dans le onze de Christophe Galtier, le joueur de 21 ans n’a pas apprécié de débuter sur le banc ce match de Ligue des champions face à Valence.

94 :18 - Jonathan Ikoné 🇫🇷 a inscrit a inscrit le but le plus tardif de l’histoire de Lille en Ligue des Champions, après 94 minutes et 18 secondes. Mérité.@losclive #LOSCVCF pic.twitter.com/CPXQRZYjtm — OptaJean (@OptaJean) October 23, 2019

Un but célébré bizarrement

Piqué au vif par son entraîneur après un début de saison transparent, Ikoné a pris sa revanche en réalisant une belle entrée en jeu et surtout en inscrivant le but de l'égalisation (1-1) à la dernière seconde. Un premier but en Ligue des champions célébré très bizarrement avec une main sur l’oreille comme pour dire « alors, je ne vous entends plus, c’est qui le patron ? ».

On repassera pour l’humilité mais peu importe car le joueur, appelé pour la première fois en septembre en équipe de France où il s’est montré brillant, a enfin reproduit ce genre de performance avec le Losc. De quoi réjouir Christophe Galtier.

« Son entrée en jeu a été remarquée et remarquable »

« J’avais décidé de ne pas titulariser Jonathan qui n’était pas dans une bonne passe ces derniers temps… avec nous. C’est une remarque et pas un reproche. On ne peut pas avoir adoré un joueur et, parce qu’il est moins performant, le détester ou le haïr. Il y avait des choix à faire et son entrée a été très bonne. Elle a été remarquée et a elle a été remarquable », apprécie le coach nordiste. Qui aimerait que le message envoyé ait été définitivement bien reçu par un joueur qui avait sans doute besoin d’une petite piqûre de rappel.