Vainqueurs à Nîmes dimanche (0-1), les Verts ont confirmé qu’ils sont sur la bonne voie ce jeudi avec une solide prestation en Ligue Europa contre Wolfsburg (1-1).

La fin de la série de défaites de l’ASSE ne devrait pas permettre à Ghislain Printant de sauver sa place sur le banc stéphanois.

Si celui-ci a rappelé toute sa détermination jeudi soir, il devrait être remplacé dans les prochaines heures par Claude Puel, ce qui rendrait le derby dans trois jours encore plus épicé.

« Il faudra du sang frais pour le match de dimanche. » Non, la formule n’est pas signée Roland Romeyer mais Ghislain Printant, ce jeudi après le nul entre l’ASSE et Wolfsburg (1-1). Combatif devant son banc comme en salle de presse au terme de cette rencontre de Ligue Europa, le toujours entraîneur des Verts se projette donc sur sa composition d’équipe en vue d’un bouillant derby dans le Chaudron entre deux formations dans le dur. Comme l’indiquent dans la soirée plusieurs médias, dont RMC Sport et L’Equipe, les dirigeants stéphanois devraient surtout apporter de la fraîcheur à la tête de l’équipe en officialisant Claude Puel dès vendredi, et ce jusqu’en juin 2022.

A ce sujet, Ghislain Printant n’était au courant de rien : « Je lis beaucoup de choses. J’ai vu que cette équipe était en autogestion. Je peux vous dire qu’il y a un entraîneur à Saint-Etienne et que c’est moi. Je suis l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne et je retrouverai mes joueurs demain matin ».

« Il faut qu’on fasse abstraction de tout ça », martèle Loïc Perrin

Il pourrait donc être davantage question d’un au revoir que d’une séance d’avant-derby vendredi, même si Ghislain Printant, regonflé par le succès à Nîmes dimanche (0-1) et par la bonne prestation contre Wolfsburg, n’entend pas lâcher prise. « J’aime coacher, et si on décide que je ne serai plus le coach de l’ASSE, ce sera bien sûr un crève-cœur. Si la direction estime que je ne suis plus l’homme de la situation, il faudra venir me le dire. »

Car Ghislain Printant n’a plus échangé avec ses deux présidents depuis une rencontre lundi après-midi avec Roland Romeyer, afin de « bien préparer le match de Wolfsburg ». « Ce n’est pas nous qui prenons la décision », ont rappelé jeudi soir les joueurs, touchés par le limogeage qui attend leur entraîneur. Le capitaine Loïc Perrin a détaillé l’ambiance pesante entourant l’équipe, notamment depuis que la rumeur Claude Puel s’est intensifiée dans les médias.

Ça fait un moment que c’est particulier avec tout ce qui se dit dans la presse mais il faut qu’on fasse abstraction de tout ça. Aucun joueur ne s’est plaint de Ghislain, on est pros jusqu’au bout tout comme lui. On a montré un état d’esprit irréprochable à Nîmes et ce soir. »

Claude Puel « a fait grandir » Timothée Kolodziejczak

Buteur stéphanois contre Wolfsburg, Timothée Kolodziejczak a sans surprise tenu à rappeler qu’« un coach est en place ». Sauf que le latéral des Verts n’a pas refusé dans la foulée d’évoquer son lien avec Claude Puel, qui l’a lancé dans le monde professionnel, en novembre 2008 avec l’OL (à l’âge de 17 ans), avant de l’entraîner à l’OGC Nice de 2012 à 2014.

« J'ai une relation assez spéciale avec lui. Il m’a énormément appris, il m’a fait grandir », révèle « Kolo », qui s’apprête à retrouver l’un de ses mentors dans les prochaines heures. Et pas dans n’importe quel contexte, avec un baptême du feu dans le derby. En cas de succès dimanche, neuf ans après avoir mis un terme à Gerland à 17 saisons sans défaite dans le derby pour les Lyonnais (la fameuse 100e édition), Claude Puel permettrait à l’ASSE (19e) de quitter la zone rouge et de dépasser l’OL. Avouez que ce scénario pimenterait sacrément notre week-end de Ligue 1.