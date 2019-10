Kylian Mbappé face à Galatasaray en Ligue des champions, le 1er octobre 2019. — Lefteris Pitarakis/AP/SIPA

Kylian Mbappé, tout juste de retour après trois semaines d’arrêt à cause d’une blessure à la cuisse, serait à nouveau blessé, indique L'Equipe ce jeudi. L’attaquant du PSG se serait fait mal lors de sa première accélération après être entré en jeu mardi face à Galatasaray en Ligue des champions.

Ce ne serait pas très grave, précise le quotidien, mais Mbappé est incertain pour le match contre Angers, samedi, et pour les deux matchs à venir de l'équipe de France face à l’Islande puis la Turquie.

Les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les 2 matchs de qualifications à l'EURO 2020 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



Islande🆚France (vendredi 11/10 à 20h45)

France🆚Turquie (lundi 14/10 à 20h45) pic.twitter.com/3oKlP5bJR6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2019

Visiblement, Didier Deschamps n’était pas au courant au moment de l'annonce de sa liste, en début d’après-midi. « Je ne suis pas encore dans la réflexion de le ménager ou pas, on va déjà voir ce week-end ce qu’il va se passer avec son club et ensuite on a une semaine de travail devant nous, a-t-il répondu à une question sur l’état de forme du joueur. Je n’ai pas de certitude aujourd’hui, lui n’en a pas non plus. Espérons que tout se passe bien ce week-end déjà. » A priori, c’est mal parti.