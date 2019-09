Kylian Mbappé est bien le patron du PSG. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le PSG s’est imposé à Bordeaux ce samedi (0-1) lors de la 8e journée de Ligue 1.

De retour sur le terrain après un mois d’absence, Kylian Mbappé a tout changé en l’espace d’une demi-heure.

Le prodige français est revenu sur sa relation avec Neymar après un été agité.

Il aura fallu seulement une demi-heure à Kylian Mbappé pour rappeler à tout le monde qu’il est une sorte d’extraterrestre. Et surtout à quel point, il est devenu l’un des leaders du PSG. Il aura suffi de voir la différence, ce samedi, entre un PSG avec et sans lui. C’est simple pendant une heure, Paris a galéré au Matmut Atlantique face aux Girondins (0-1). Sans idée, sans intensité, les spectateurs auraient même pu s’endormir notamment en première mi-temps.

Et puis d’un seul coup vint la lumière. « Je suis content de son retour. Il est revenu avec son sourire, sa bonne humeur et son football », explique Neymar. Et quel football ! Absent des terrains depuis le 25 août en raison d’une blessure, Kylian Mbappé a tout simplement fait étalage de toute sa panoplie : accélérations, dribbles, feintes de frappe… Tout partait de lui sur la pelouse :

« Ça fait beaucoup de bien de rejouer. C’était long et difficile. Je me demandais comment j’avais pu me blesser comme ça. C’est le début de mon retour ! »

Mbappé-Neymar, une relation très forte !

Benoît Costil a vu une tornade s’abattre sur ses cages à partir de la 60e minute. Et sur une énième chevauchée de l’attaquant français, il a fini par céder. Kylian Mbappé offrant littéralement le but à Neymar : « C’est un des meilleurs joueurs du monde. C’est beaucoup plus facile de jouer avec lui sur le terrain. Il est en plus très intelligent », se félicite le Brésilien. Ce dernier a semblé complètement revivre avec l’entrée en jeu de son acolyte. Ils s’entendent comme larrons en foire.

30 - Kylian Mbappé contre Bordeaux (30 minutes) :

5 tirs (3 cadrés)

13 ballons dans la surface adverse



Bordeaux contre Paris (90 minutes) :

4 tirs (1 cadré)

7 ballons dans la surface adverse



Bascule. #FCGBPSG @KMbappe pic.twitter.com/pCeBy5ZxAt — OptaJean (@OptaJean) September 28, 2019

Cette relation leur appartient vraiment et le PSG n’est plus du tout le même avec ses deux stars sur le terrain. Avec eux, ça ne ronronne pas ! « Ils s’entendent très bien ensemble. Ils rigolent souvent. Il n’y a pas que la relation sur le terrain », rappelle Thomas Tuchel. Mais c’est finalement Kylian Mbappé, tout sourire, qui en parle le mieux de cette relation :

« Notre relation n’a pas changé. Il n’y avait de raison que ça change malgré tout ce qu’il s’est passé et dit. On se dit les choses. On a une relation basée sur l’honnêteté. Il n’y a pas de filtre entre nous. Dans le vestiaire, il m’a engueulé même insulté en rigolant car je ne lui ai pas donné le ballon sur une action à la fin (Rires). »

Tuchel n’en fait pas plus…

Le Français se comporte aujourd’hui en vrai patron au PSG. Il confirme un peu plus à chaque fois, son immense importance dans le jeu parisien. Mais attention, cela impose à Thomas Tuchel un management aux petits oignons. Il ne faut pas trop en faire sur Mbappé au risque d’en froisser d’autres : « C’est un joueur exceptionnel mais je ne pense pas que c’est notre leader. Pour moi, mes leaders sont au milieu et en défense ! » L’Allemand pense sûrement à Marquinhos ou/et Thiago Silva.

Mais au fil des mois et surtout de ses performances, Kylian Mbappé prend clairement de plus en plus d’épaisseur dans ce vestiaire. Même s’il a fini « fatigué », dixit Thomas Tuchel, le jeune prodige français va vite devoir récupérer. Mardi à Istanbul contre Galatasaray, il devra faire sans Neymar (suspendu) et il endossera une nouvelle fois, le rôle de leader de l’attaque parisienne. Un costume de plus en plus taillé pour lui. Et jamais trop grand. Il n’y a aucun costume trop grand pour ce Kylian Mbappé.