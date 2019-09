Bordeaux-PSG EN DIRECT: Ça dort très profondément à Paris, Costil veille pour les Girondins (0-0)

Salut à tous !!!!!!!! Après la victoire de Nantes à Lyon, on enchaîne avec l’affiche de cette 8e journée de Ligue 1 : Bordeaux – Paris ! Battus par le Stade de Reims mercredi (0-2), les Parisiens se doivent de réagir au Matmut Atlantique face aux Girondins. Mais attention, cette petite équipe bordelaise tourne bien en ce moment et reste sur une série de six matchs sans défaite. Et dès qu’on a l’info, on vous dit si le génie français (Kylian Mbappé) est titulaire…