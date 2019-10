14h10: Sur la forme de Mbappé

«Il a eu sa première blessure importante... le plus dur est derrière lui. Mais il n'a pas l'habitude de gérer ça, il doit avoir un peu d'appréhension. Je ne suis pas encore dans la réflexion de le ménager ou pas, on va déjà voir ce we ce qu'il va se passer avec son club et puis ensuite on a une semaine de travail devant nous. Je n'ai pas de certitude auj, lui n'en a pas non plus. Espérons que tout se passe bien ce week-end déjà.»