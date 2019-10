La fédération anglaise de football (FA) a officiellement lancé mercredi des poursuites contre le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, après son tweet qu'il voulait humoristique à destination de son coéquipier Benjamin Mendy, mais qui pourrait être jugé raciste.

L’international portugais est poursuivi pour « mauvais comportement » sur les réseaux sociaux avec la circonstance aggravante qu’il était fait allusion dans son tweet à la race, la couleur ou l’ethnie.

Le 22 septembre, après un match, Silva avait tweeté une photo de son coéquipier Benjamin Mendy enfant, accolée au dessin d’un personnage d’une marque espagnole de cacahuètes enrobées de chocolat. L’international français, très ami avec Silva et très actif sur les réseaux sociaux avait liké le message, mais le tollé a été immédiat.

Silva a rapidement effacé le tweet, publiant ensuite un autre : « On ne peut même plus plaisanter avec un ami de nos jours… Franchement, les gars… », suivi d’un emoji montrant une personne consternée.

Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻‍♂️