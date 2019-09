Neymar est revenu sur sa relation très compliquée avec les supporters du PSG. — NICOLAS TUCAT / AFP

Neymar a encore offert la victoire au PSG, ce samedi. Cette fois-ci, c’était au Matmut Atlantique face à Bordeaux (0-1) après Strasbourg et Lyon. Des buts qui redonnent petit à petit le sourire à la star brésilienne après un été très agité. Et dans les couloirs du stade, il était du coup plutôt d’humeur bavarde. S’il a une nouvelle fois rendu hommage à son acolyte de retour sur les pelouses Kylian Mbappé, il est surtout revenu sur sa relation (très) compliquée avec ses supporters :

« Oui, c’est beaucoup mieux avec les supporters. C’est comme une relation avec ta copine. Quand tu n’es pas bien avec elle, tu ne lui parles pas. Après avec beaucoup d’amour et de câlins tout va rentrer dans l’ordre. Je suis là pour aider le PSG et pour faire mon rôle comme un joueur du club et je vais donner ma vie sur le terrain pour que le PSG réussisse et qu’à la fin on fasse la fête ensemble. »

🗣 "C'est beaucoup mieux avec les supporters. C'est comme une relation avec ta copine"



😆 Neymar a parlé de sa relation avec les supporters après le succès à Bordeaux #FCGBPSG pic.twitter.com/Z4MYbOlH9o — RMC Sport (@RMCsport) September 28, 2019

S’il faudra encore du temps pour recoller les morceaux (et de nombreux buts), il est en tout cas sur le bon chemin. D’ailleurs en bon communicant, il en a profité pour en remettre un coup sur son club : « Je suis heureux de pouvoir aider PSG et mon équipe, je suis content de marquer, qu’on prenne des points et il faut continuer comme ça. »