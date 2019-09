Valère Germain n'a pas trouvé la solution à Dijon. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Tenu en échec par la lanterne rouge dijonnaise, l’OM a fait ce qu’il a pu, et le sentiment général est qu'il ne pouvait pas grand-chose​, trop diminué par les absences mardi soir (Payet, Thauvin, Kamara, Alvaro…). Dominé après le repos, Marseille peut même s’estimer heureux d’avoir ramené un point, selon son attaquant Valère Germain :

C’est un peu une déception, mais comme Dijon nous a mis en difficulté en seconde période, ce n’est pas un si mauvais résultat. Faire match nul ici, ce n’est pas une catastrophe. Il ne faut pas oublier que l’équipe, en raison des blessures et des suspensions, était pas mal remaniée. Ceux qui ont joué à leur place ont bien fait leur travail. C’est la preuve qu’il y a de la qualité dans cet effectif ».

Un avis moyennement partagé par son coach AVB, qui regrettait déjà les points abandonnés en route contre Montpellier samedi dernier (1-1). « Compte tenu des circonstances que nous avons connues avant la rencontre, on peut penser que ce point est un bon point mais je ne pense pas. Nous laissons deux points ici. Nous ne le saurons que bien plus tard, en fin de saison et déjà mercredi soir ».