A peine le temps de se remettre de la fin de la 6e journée, dimanche, avec le but sur le gong de Neymar à Lyon, voilà la 7e qui arrive déjà. On ne s'en plaindra pas. Quoi de mieux à faire un mardi à 19h00 que de regarder un Dijon-Marseille, hein, franchement ? Plein de choses, oui, on sait, mais on va dire que pour aujourd'hui rien du tout. Rendons-nous tous ensemble au convival stade Gaston-Gérard où, le saviez-vous (a priori non, ou alors vous êtes historien du DFCO), l'OM reste sur quatre victoires de rang. Bientôt la 5e? Sur le papier, on peut penser que oui, avec une équipe locale à la ramasse depuis le début de saison (un seul petit point glané). Mais l'immense Julio Tavares est de retour, et les Marseillais se présentent avec une palanquée d'absents. Suffisant pour inverser la tendance? C'est ce qu'on va voir.

>> Rendez-vous à l'heure de l'apéro pour suivre ce premier match de la 7e journée ensemble...