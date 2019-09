Mercato: Barcelone exclut le recrutement de Neymar cette saison (Archives) — UGO AMEZ/SIPA

« Le Barça a fait tout son possible », dixit son président, mais le transfert de Neymar n’a pas pu se faire. Après l’échec des négociations estivales avec le Paris Saint-Germain, Josep Maria Bartomeu a annoncé vendredi qu’un éventuel recrutement de l’attaquant brésilien était exclu cette saison.

« Pour le moment, Neymar est exclu. En janvier-février quand nous recommencerons à parler de la saison prochaine, nous parlerons de ce sujet de nouveau », a déclaré le président du FC Barcelone dans le cadre d’une émission diffusée sur la chaîne de télévision du club catalan.

Neymar a aussi « fait tout son possible » pour venir au Barça

Selon Bartomeu, Neymar a également fait de son côté « tout son possible parce que c’est ce qu’il voulait ». Mais « je crois qu’à présent il a une autre stratégie, un autre projet et que cette année il jouera au PSG ».

La tentative de recrutement de Neymar cet été « n’était pas planifiée » mais a été tentée parce que le club parisien avait « ouvert la porte », a-t-il raconté. Mais la négociation a échoué car « le Barça ne pouvait pas satisfaire les exigences du PSG ».

A savoir, « de l’argent et des joueurs (…) Paris disait que certains de ces joueurs pouvaient venir et qu’il paierait l’année suivante », a précisé le président catalan. Les noms de joueurs à échanger contre Neymar évoqués dans la presse ces dernières semaines « sont des joueurs que le PSG demandait, le Barça n’a jamais mis de joueurs sur la table », a-t-il assuré. Et d’ajouter : « Nous étions trois clubs en lice pour le recrutement mais je ne peux pas révéler (leurs noms) ».