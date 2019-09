Zinédine Zidane doit faire face aux critiques (orchestrées?) de la presse madrilène. — Alberto Saiz/AP/SIPA

« Qu’est-ce qu’il est advenu de la révolution française ? ». Le quotidien pro-madrilène Marca n’y va pas avec le dos de la spatule pour juger le mercato (et le début de saison) du Real Madrid, alors qu’aucun grand nom n’a rejoint les rangs de la Maison Blanche lundi malgré des besoins nettement identifiés au milieu de terrain.

C’est toute la campagne de recrutement du Real qui est jugée mauvaise par ses suiveurs qui font l’opinion (un seul titulaire pour 300 millions d’euros dépensés sur le marché), et il est pour le moins étonnant de constater que l’entraîneur tricolore en est tenu seul responsable, lui qui était revenu en mars réclamant les pleins pouvoirs sur les transferts. Son souhait principal à l’époque ? Faire venir Pogba pour renforcer son milieu​. Le champion du monde est toujours à Manchester sans que Florentino Perez n’ait levé le petit doigt pour lui.

🗞️ Continuará...

📆 Esta es nuestra portada de hoy, 3 de septiembre pic.twitter.com/3O9j8biFcP — AS (@diarioas) September 3, 2019

Ah, et Zizou, sous le feu des critiques pour ne pas avoir changé ce qu’il avait promis de changer en revenant, ne voulait plus de Bale et James Rodriguez. Les deux sont encore au club. Tout ça pour dire quoi ? Que les trois Ligues des champions gagnées en trois ans sont déjà un souvenir d'antiquaire, et que le double Z va prendre la marée en pleine poire si le mois de septembre compliqué sur le papier (PSG, Séville, Atletico) se goupille mal pour le Real Madrid. Courage Zinédine.