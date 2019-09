A l'image de Mexer, Laurent Koscielny et Otavio, qui entourent ici Memphis Depay, les Girondins ont tenu tête à l'OL ce samedi (1-1). ROMAIN LAFABREGUE — AFP

Malmenés lors de la première journée à Angers (3-1), les Girondins se sont depuis remis la tête à l'endroit, comme en atteste leur prometteur nul samedi à Lyon (1-1).

Dominateurs en deuxième période au Parc OL, les hommes de Paulo Sousa se sont notamment appuyés sur un impérial Laurent Koscielny derrière.

Jeff Reine-Adélaïde ne s’est pas autant amusé que le 10 août dernier en rencontrant Bordeaux. Buteur et passeur décisif lors du net succès angevin (3-1) en ouverture de cette saison de Ligue 1, le milieu relayeur a connu des débuts bien plus discrets sous le maillot lyonnais, samedi face à ces mêmes Girondins (1-1). Et pour cause, les joueurs de Paulo Sousa (9es), qui viennent d’enchaîner deux nuls et un succès, sont nettement plus rassurants dans le jeu.

« On progresse, on a vu qu’on était capables de rivaliser face à de très grosses équipes et c’est encourageant pour la suite », apprécie Jimmy Briand, auteur de l’égalisation bordelaise samedi, au cœur d’une deuxième période nettement dominée, surtout à 11 contre 10. On a bien préparé ce match tactiquement et il y a eu une bonne réponse de toute l’équipe. Nous avons même des regrets de ne pas l’avoir emporté. »

« J’espère que l’équipe sera bonifiée »

Voir un joueur bordelais repartir déçu du Parc OL après un nul en dit long sur le changement de mentalité que tente d’impulser Paulo Sousa, après une saison conclue à une bien triste 14e place.

"C'est un bon résultat, on peut avoir quelques petits regrets..."



⚽ Laurent Koscielny évoque le match nul contre l'OL, son choix de rejoindre Bordeaux et les ambitions du club

« Nous avons été supérieurs à notre adversaire quasiment tout le match, et même à 11 contre 11, estime l’entraîneur portugais. Même menée, l’équipe a continué de croire en un bon résultat. » Une performance de choix qui devrait faire beaucoup de bien aux Girondins avant la trêve internationale. Benoît Costil résume avec honnêteté les ambitions de ce groupe.

On aurait pu aller gratter cette victoire mais on va se contenter de ce point. On a besoin d’un peu de temps et on sait que tout le monde demande beaucoup de choses très vite dans le football. On va voir quelle équipe on aura après le mercato, j’espère qu'elle sera bonifiée. Nos supporters sont impatients mais nous sommes en phase avec eux. A nous d’être réguliers car jusqu’à présent, c’est un peu les montagnes russes avec nous. »

Laurent Koscielny change beaucoup de choses derrière

Des « montagnes russes » que s’emploie déjà à rectifier la recrue phare de l'été girondin Laurent Koscielny. Pour son premier grand test depuis son retour en France, l’ancien Gunner a été remarquable de sérénité et d’efficacité. Très souvent bien placé, malgré sa couverture de Memphis Depay (à l’extrême limite du hors-jeu) sur le but lyonnais, l’ex-international tricolore de 33 ans prouve qu’il n’a guère besoin d’une période d’adaptation.

🇫🇷 #OLFCGB

⚽ Laurent Koscielny évoque le match nul contre l'OL, son choix de rejoindre Bordeaux et les ambitions du club pic.twitter.com/cdBU301rkI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2019

« L’équipe est réceptive et travailleuse, a-t-il confié après la rencontre, au micro de beIN Sports. On sait qu’on n’a pas les individualités des grosses écuries mais on peut faire de belles choses si on a le bon état d’esprit. » Comptez sur Laurent Koscielny pour jouer un rôle clé dans ce nouvel élan bordelais entrevu samedi.