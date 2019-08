Antoine Griezmann a inscrit un doublé contre le Betis pour sa première au Camp Nou avec le Barça, le 25 août 2019. — REX/SIPA

Antoine Griezmann ne pouvait pas mieux faire pour sa première au Camp Nou. Sous les yeux de Lionel Messi, convalescent et présent en tribune, le Français a inscrit un superbe doublé dimanche soir face au Betis (5-2). Deux buts importants, puisqu’ils ont permis aux Catalans de prendre l’avantage après l’ouverture du score des Sévillans, par Nabil Fekir.

Grizou a d’abord égalisé en se jetant (41e) puis il a donné l’avantage au Barça d’un magnifique tir enroulé (51e). Il a aussi délivré une passe décisive à Arturo Vidal (77e).

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Barcelone

✨ Griezmann répond à Fekir en inscrivant son 1er but avec le Barça 💥https://t.co/Ye1NcuHxKm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2019

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Barcelone

✨💥 Un golazo pour le doublé : Antoine Griezmann est en feu ! 🔥🔥

➡️ Avec une célébration très spéciale ! 🎊🎊https://t.co/eHfZPjN8Ac — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2019

Assommés, les Andalous avaient entretemps cédé sur un tir placé du jeune Carles Pérez (56e) puis un débordement victorieux de Jordi Alba (60e). Large victoire du Barça au final, donc, et une soirée parfaite pour Antoine Griezmann, qui a su pallier les absences de Messi, Suarez et Dembélé en attaque. « Quand il manque des joueurs importants, c’est toute l’équipe qui doit hausser son niveau. Cela a été le cas ce soir. Moi, tout seul, je ne peux rien faire : si je marque ou je donne des passes décisives, c’est avant tout grâce à mes partenaires », a-t-il réagi.

Que bonito es marcar en el Camp Nou! Gracias por vuestro apoyo culés, que brillen nuestros colores! 🙌🏻🔵🔴 pic.twitter.com/cva9iowYs8 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 25, 2019

Sa performance a évidemment ravi son coach, qui ne s’est pas gêné pour le complimenter à la fin du match. « C’était un jour important pour Griezmann. Avec autant d’absences en attaque et s’agissant d’une recrue récente, tout le monde attendait beaucoup de lui. Il a répondu avec assurance, on l’a vu très impliqué dès le début du match, a jugé Ernesto Valverde. Le fait qu’il débute ici au Camp Nou en Liga et marque, cela va lui donner confiance. »