Il n'a pas marqué, mais il fait ses débuts quand même. Lors d'un match amical perdu face à Chelsea dans la nuit de mardi à mercredi, Antoine Griezmann a porté pour la première fois le maillot Blaugrana. Mais son transfert depuis l'Atletico cet été est toujours contesté par le club madrilène, qui veut saisir la Fifa. La Ligue Espagnole, de son côté, enquête pour savoir si le montant de la clause libératoire, 120 millions d'euros, ne devrait pas être remonté à 200 millions, le Barça ayant négocié avant que ladite clause baisse automatique (de 200 à 120 donc), le 1er juillet.

Et si problème il y a, la Ligue se dit en capacité de « bloquer la licence » d'Antoine Griezmann. « L'Atlético nous a écrit pour demander si nous pouvions bloquer la licence de Griezmann au Barça, a déclaré Tebas sur la Radio OndaCero, dans des propos relayés par l'Equipe. Il est possible de le faire. Un mécanisme a été mis en place et ce sont les instances qui devront résoudre la situation. Je n'ai aucun élément de jugement ».

B.V.