Antoine Griezmann aura pu rêver de meilleurs débuts officiels avec le FC Barcelone en Liga. L’international français et le Barça ont perdu à Bilbao contre l’Athletic dans les dernières minutes de la rencontre. Quant à Grizou, aligné à gauche de l’attaque blaugrana, on ne peut pas dire qu’il ait réalisé le match de sa vie. Ce qui lui a valu de recevoir une petite pique de son entraîneur, Ernesto Valverde​, en conférence d’après-match.

