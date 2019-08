Tuchel est toujours dans le flou vis-à-vis de Neymar. — J.E.E/SIPA

« Aujourd’hui, on n’a pas de solution » pour transférer la superstar du PSG Neymar, a concédé samedi son entraîneur Thomas Tuchel, qui a choisi de l’écarter du groupe pour le déplacement à Rennes dimanche pour la 2e journée de Ligue 1.

« Le mercato va fermer dans un mois. Aujourd’hui, ça ne change pas, il est mon joueur. Quand je pense à une équipe forte, c’est avec lui. Mais pour le moment, on n’a pas de solutions pour le sortir du club. Rien a changé. Notre relation est la même. S’il n’y a pas de solution, il reste avec nous. Il a trois ans de contrat », a expliqué le technicien allemand.

Un « se queda » version PSG ?

« Ney n’a pas fini l’entraînement avec le groupe aujourd’hui [samedi] », avait-il dit en préambule, actant le forfait de son numéro 10, toujours en délicatesse avec sa situation physique, pour le déplacement en Bretagne.

Mais sa situation est aussi très liée au mercato : le directeur sportif du PSG Leonardo a confirmé des négociations pour le transfert du joueur le plus cher de l’histoire, acheté 222 millions d’euros en 2017, qui n’a pas caché son désir de partir. Le problème pour le Brésilien, c’est que sa principale monnaie d’échange dans le cadre d’un deal avec le Barça, Coutinho, devrait finalement rejoindre le Bayern Munich sous forme de prêt. Désormais, l’idée de voir Neymar porter le maillot parisien une saison de plus n’est plus à exclure.