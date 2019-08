Laurent Koscielny devrait s'engager pour trois ans avec les Girondins. — Andreas SOLARO / AFP

Bordeaux et Arsenal ont trouvé un accord financier pour le transfert de Laurent Koscielny.

Le défenseur français de 33 ans signera un contrat de trois ans avec les Girondins après sa visite médicale.

En Gironde, il s’offre un dernier défi et en profite pour se rapprocher de sa famille.

Ce n’est plus qu’une question de quelques heures. Le dénouement est proche. Et il devrait être favorable aux Girondins. En effet après des semaines de négociation, Laurent Koscielny va s’engager pour trois ans avec le club au scapulaire selon nos informations. Présent à Bordeaux depuis lundi pour finaliser les derniers détails de son arrivée, le défenseur international français de 33 ans passe actuellement sa visite médicale dans une clinique de la ville.

Si un accord de principe avait été rapidement trouvé entre le joueur et le club comme le révélait 20 Minutes le 11 juillet dernier, cela fut beaucoup plus compliqué avec Arsenal. Laurent Koscielny étant sous contrat jusqu’en 2020. Finalement, le joueur n’arrivera pas libre à Bordeaux, selon nos informations. Les deux clubs ont fini par trouver un accord financier et le joueur a fait de son côté de gros efforts à ce niveau-là pour venir : « Franchement, Koscielny a été incroyable, il croit fort au projet », glisse un proche du dossier.

Un choix sportif mais surtout personnel

D’ailleurs, il y a quelques semaines, pour tenter d’accélérer les choses l’homme aux 51 sélections en équipe de France avait décidé d’aller au bras de fer avec Arsenal en refusant de participer à la tournée américaine du club. Pourquoi cette volonté de partir absolument ? Sportivement, Bordeaux lui offre un dernier challenge avec un bon contrat notamment en termes de durée (trois ans). Et puis surtout personnellement, Laurent Koscielny souhaitait se rapprocher de ses parents et de sa sœur, respectivement installés à Tulle et dans la région bordelaise.

⚽️INFO @girondins Laurent Kocielny en route vers Bordeaux ! Le défenseur international français est actuellement au Haillan pour les derniers détails. Il va s’engager pour trois ans. Visite médicale ce mardi. #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) August 5, 2019

Si tout se passe comme prévu ce mardi, le défenseur pourrait jouer son premier match avec les Girondins dès samedi à Angers (20 heures) à l’occasion de la première journée de Ligue 1. En effet, il est prêt puisqu’il s’entraîne depuis plusieurs semaines avec les U23 d’Arsenal pour se maintenir en forme.

D’autres mouvements à prévoir rapidement

Avec cette arrivée, le mercato bordelais va prendre une autre dimension. Il devrait se poursuivre avec l’arrivée d’autres joueurs dont un suivi par le club depuis de nombreuses semaines.

Du côté des départs, les discussions continuent autour de Younousse Sankharé. Si Leganés veut à tout prix le joueur (entraîneur et directeur sportif), il n’y a pour le moment aucun accord avec le joueur ou entre les clubs. Bordeaux négocie également pour François Kamano et Yousouf Sabaly.