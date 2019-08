A croire que ce match amical ne le serait pas vraiment. La préfecture de police de Marseille a décidé d’interdire la venue de supporters de Naples au Vélodrome, ce dimanche, pour un alléchant amical OM-Napoli. Le préfet de police estime en effet qu’il y existe un « risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs à l’occasion de cette rencontre ». Il évoque, pour justifier cette décision, le fait que les supporters des deux équipes « font fréquemment la preuve de leur comportement violent » et affirme que leurs « relations sont empreintes d’animosité », ce « fort antagonisme » s’étant particulièrement manifesté en 2013 en Ligue des champions puis en 2015 à l’occasion d’un match amical à Nice.

De nombreux supporters de l’OM ignorent cette rivalité, citant plus facilement la Lazio Rome comme « ennemi » italien. Mais l’historien Sébastien Louis, spécialiste du milieu ultra, confirme l’existence de cet antagonisme :

Il existe une rivalité étrange entre les deux équipes, puisque avant ce match de Ligue des champions, il n’y avait pas vraiment de rivalité. Ce match a été le déclencheur de leur antagonisme. Parmi les causes, il y a d’abord l’amitié entre les Ultras marseillais et ceux de la Sampdoria, mais c’est plus un prétexte. Sinon, il y a le fait que les Napolitains se sont affirmés comme des Ultras violents : se confronter à eux permet de se mesurer et de grimper dans le classement des supporters radicaux en Europe ! Il y a aussi des positionnements politiques, très légers à Naples, qui ont pu avoir une légère influence. Enfin, les Ultras 1972 du Napoli sont amis avec le Collectif Ultras Paris et ceci ne peut qu’exacerber la rivalité. »