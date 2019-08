Kylian Mbappé lors de la tournée en Chine avec le PSG. — FRANCK FIFE / AFP

Quand Kylian Mbappé prend la parole en public, c’est rarement pour faire de la langue de bois. Nouvelle démonstration vendredi, à l’occasion de la conférence de presse du PSG avant le Trophée des champions face à Rennes. La star parisienne a présenté ses excuses auprès des joueurs présents à la cérémonie des Trophées de l’UNFP, fin mai, durant laquelle ses propos mystérieux sur son avenir et ses revendications pour plus de responsabilités ont « gâché la fête ».

« Je pense que ce n’était pas le bon endroit. J’en profite pour m’excuser auprès des joueurs présents à cette cérémonie car j’ai gâché la fête. Il y a plein de joueurs qui ont travaillé toute l’année pour pouvoir être à cette cérémonie et moi, je vole la vedette mais négativement », a expliqué le prodige de 20 ans.

« Les supporters m’en ont voulu aussi. Je m’excuse aussi mais je m’excuse sans m’excuser. Ils n’ont pas compris mon message. C’était dans l’intérêt du club. On s’est expliqué et tout va bien dans le meilleur des mondes, comme on dit », a-t-il poursuivi.

Mbappé laissait la porte ouverte à un départ

Après avoir reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé avait posé une bombe médiatique qui a fait trembler la planète foot : « C’est un moment important pour moi. Un tournant dans ma carrière, le moment d’avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG, peut-être ailleurs », avait-il lâché au micro de beIN Sports.

Ses déclarations ont provoqué une avalanche de réactions, alimentant les rumeurs autour de son départ dès cet été vers le Real Madrid de l’entraîneur Zinédine Zidane qui en aurait fait l’une de ses cibles prioritaires du mercato selon la presse espagnole.

Plus de deux mois plus tard, Mbappé a remis les choses au clair : « non », il n’a jamais pensé quitter Paris avant le 1er septembre. « Ces déclarations ont été assez ambiguës car j’ai laissé plein de portes ouvertes. Je n’ai donné aucune indication. Quand je suis sorti des Trophées UNFP, personne n’était en mesure de dire de quoi je parlais. Il n’y a que moi, le président (Nasser Al-Khelaïfi) et le coach (Thomas Tuchel) qui savent de quoi on parle. Tout le reste, ils ne savent rien », a-t-il assuré.