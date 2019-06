Leandro Paredes. — John Spencer/SIPA

Malgré un premier semestre décevant, le petit Leandro n’a pas l’intention de quitter ses nouveaux camarades de jeu. Interrogé par ESPN sur les rumeurs d’un probable départ, Leandro Paredes a fait savoir qu’il n’avait pas vraiment envie ou prévu de quitter Paris cet été.

#Video ¿Se queda en el PSG? ¡Leandro Paredes confirmó que va a ser de su futuro! Escuchá al volante de la Selección Argentina.https://t.co/D1vYcOkC9r — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2019

Encore la Copa America

Des déclarations qui ne vont pas vraiment dans le sens d’un échange avec le milieu de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

En attendant un possible transfert, Paredes va pour l’instant se concentrer sur une Copa América, où l’Argentine a plus déçu que brillé pour l’instant. Et peut-être qu’une demie remportée avec l’Albiceleste contre le Brésil pourrait relancer le milieu recruté 46 millions d’euros à l’hiver dernier.