Mercato EN DIRECT: Le PSG officialise (enfin) l'arrivée de Paredes!... Arsenal veut Perisic... Suivez le live avec nous

10h02: Ou est Paredes ???

Alors que tout semblait boucler, on a appris dimanche soir qu’Antero Henrique avait décidé de renégocier certaines clauses du contrat de Leandro Paredes. Résultat, toujours pas d’officialisation à l’heure actuelle. De son côté, Thomas Tuchel ne sait plus s’il faut en rire ou en pleurer. Et depuis hier soir, Thomas Meunier et le PSG n’arrêtent pas de balancer de mystérieux tweets censés faire monter la sauce. Sauf qu’en faire autant pour Paredes, on frôle le ridicule. Tu signes pas Messi, à ce qu’on sache, alors redescends d’un cran stp…

Ça c’était hier soir :

Si j'ai 1000 RT avant 8h du matin, je vous régale d'une sublime annonce. #TÔTOUTARD — Thomas Meunier (@ThomMills) January 28, 2019

Et ce matin :