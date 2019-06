Didier Deschamps avant le match des légendes opposant France Foot 98 a France Rugby 99 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux le 27 mai 2019. — Daniel Vaquero/SIPA

Treize ans. Cela fait treize ans que l’équipe de France Espoirs n’avait pas réussi à se qualifier pour la phase finale d’un championnat d’Europe. C’est désormais chose faite pour les joueurs de Sylvain Ripoll, qui débutent la compétition le 18 juin prochain face à l’Angleterre. Cela méritait bien la visite du boss Didier Deschamps avant le grand départ de la délégation vers l’Italie et Saint-Marin, où se déroule l’Euro Espoirs 2019.

Présents à Clairefontaine en même temps que l'équipe A, les Bleuets ont eu le plaisir d’écouter le double champion du monde, dont la voix compte plus que toute autre dans le royaume des Bleus. Le sélectionneur français a donc pris la parole pour faire passer un message clair et aborder la question de l’état d’esprit des joueurs à quelques jours du début de l’Euro.

Didier Deschamps a tenu un discours aux Espoirs qui sont actuellement en pleine préparation pour l'EURO 2019 (du 16 au 30 juin en Italie) ✊ pic.twitter.com/4fOqsZEFm7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 2, 2019

« Le problème de cette génération, ce n’est pas votre problème parce que vous avez réussi à vous qualifier et ça faisait bien longtemps. Ce n’est pas un problème de qualité, c’est un problème d’état d’esprit, d’envie et de volonté. Et si vous allez là-bas, avec tout ce que vous représentez, tout ce que vous pouvez faire dans vos clubs, avec le torse bombé et sur la pointe des pieds, vous allez vous faire défoncer », a-t-il lâché avant de prévenir les joueurs qu’il suivrait attentivement leurs performances collective et individuelle. Les voilà prévenus.