Corinne Diacre avec ses joueuses de l'équipe de France à l'entraînement à Clairefontaine, le 14 mai 2019. — FRANCK FIFE / AFP

« Le château est d'abord prioritaire pour les Bleus »: la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football Corinne Diacre, dont les Bleues ont cédé l'emblème de Clairefontaine aux champions du monde à quelques jours de leur Mondial, a coupé court jeudi à la polémique naissante.

Hasard du calendrier et des compétitions, les féminines, les « A » de Didier Deschamps ainsi que les « Bleuets » se sont retrouvés cette semaine en même temps à Clairefontaine. Les Bleues, qui préparent la Coupe du monde (7 juin-7 juillet) en France se sont donc temporairement installées au domaine de la Voisine, à l'entrée du site.

« Il n'y a aucun problème, on n'a pas dû déménager », a insisté la patronne des Bleues en conférence de presse. « Avec Didier (Deschamps) on a échangé, le château est d'abord prioritaire pour les Bleus, ça a toujours été comme ça. Et ça l'est encore plus depuis juillet dernier » et le sacre de la France au Mondial en Russie.

« Il n'y a aucun sujet, très sincèrement »

La polémique a pourtant enflé ces dernières heures, avec notamment des accusations de sexisme.

« Il n'y a aucun sujet, très sincèrement. Au contraire, Clairefontaine a mis tout en oeuvre pour nous trouver un point de chute. Et surtout, ce qui était très important pour nous, c'était de continuer à s'entraîner sur des terrains de qualité (...) et de s'entraîner à la maison comme d'habitude », a ajouté Corinne Diacre.

« On est très bien loties, on est ravies », a renchéri Marion Torrent, la milieu de terrain de l'équipe de France, en conférence de presse. « Tant qu'on a des bons terrains, y'a pas de soucis. »

Le sélectionneur des Bleus avait lui aussi balayé le sujet la veille à Clairefontaine, expliquant qu'il n'y avait « pas de débat par rapport à ça »: « C'est temporaire jusqu'à notre départ en Turquie le 7 (pour un match de qualification à l'Euro-2020 le 8 juin). On a fait en sorte de se concerter pour que les trois équipes soient dans les meilleures conditions. »

Le 7 juin, ce sera aussi l'entrée en lice des Françaises dans la Coupe du monde face à la Corée du Sud, au Parc des Princes.