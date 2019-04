Panique à bord dans 3, 2, 1... — Capture d'écrans

Question but foireux, il va falloir se lever très tôt pour surpasser celui encaissé par l’équipe de première division marocaine, le Club Athletic Youssoufia Berrechid. Après avoir ouvert le score contre le Mouloudia Oujda, les joueurs ont foncé vers le banc de touche pour prendre un téléphone portable et imiter la célébration « selfie » de Mario Balotelli. Le problème, c’est que les joueurs étaient tous dans leur camp et que l’arbitre a donc pu donner l’autorisation à l’équipe adverse d’engager.

S’en est suivi alors un sprint monumental des joueurs pour tenter d’empêcher leurs adversaires d’égaliser dans la foulée, mais c’était peine perdue. A l’arrivée, on voit un défenseur choper le pied de son vis-à-vis et l’arbitre siffler péno. A cause de cette erreur bête, le match s’est terminé sur le score d’un but partout et le Club Athletic Youssoufia Berrechid a manqué l’occase de monter sur le podium du championnat marocain.