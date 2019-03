Mario Balotelli célèbre son but face à Saint-Etienne, le 3 mars 2019. — G. Julien / AFP

Il sortait de sept mois de disette à Nice. Mario Balotelli a faim de but et il régale l'OM : ce dimanche, face à Saint-Etienne, l’avant-centre italien a inscrit son quatrième but avec Marseille, pour sa sixième apparition avec le maillot ciel et blanc. Balotelli avait prévu le coup : après avoir inscrit un splendide retourné (sur corner), il est allé récupérer un smartphone auprès d’un salarié de l’équipe médias de l’OM.

Balotelli a donc célébré sa quatrième réalisation avec l’OM dos au virage sud, dans un selfie vidéo mythique, squatté par toute l’équipe. Quant aux images du but, la LFP nous interdit de vous les montrer, désolé…