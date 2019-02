Sven Yidah aurait préféré qu’on l’appelle pour lui annoncer qu’il avait tapé dans l’œil d’un recruteur européen. Il est tout de même très heureux de cette premier interview avec un journaliste du Vieux Continent. Sven Yidah a 20 ans, joue milieu défensif aux Kariobangi Sharks, à Nairobi, au Kénya. Il rêve d’affronter, un jour, les grands noms du football européen. En attendant, il les inspire : sa célébration dite « du boiteux » a été reprise par Florian Thauvin et Mario Balotelli. Ils ont célébré leurs buts en mimant des blessures, ce samedi, lors d'OM-Amiens. Sven Yidah a apprécié l’hommage, évidemment.

Je suis très heureux ! Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je ne pensais pas que je serais médiatisé dans une des meilleurs championnats du monde, en Ligue 1 !

