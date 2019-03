Florentino Perez aux côtés de Zinédine et Véronique Zidane. — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Malgré la crise qui couve dans son club, la faute à une saison pourrie qui aura vu le Real se faire salement sortir dès les 8es de finale de Ligue des champions et dire adieu au titre de champion en Liga (Madrid compte 12 points de retard sur le leader barcelonais), Florentino Pérez avait la mine des grands jours.

La mine de celui qui vient de réussir un coup de maître en rappelant Zidane à la maison. Avant que le roi de Madrid ne prenne la parole, neuf mois après avoir quitté un club au sommet de son art, le président du Real y est allé de son petit speech.

« Nous cherchons toujours l’excellence. C’est notre défi quotidien. Il faut faire honneur à notre glorieux passé et nous n’avons pas été à la hauteur cette saison. Aujourd’hui, nous préparons la prochaine étape, avec l’un de nos grands symboles à notre tête, a-t-il déclaré tout sourire. Cher Zizou, ta passion pour le Real t’a attaché au destin de notre club, le meilleur du club. Nous te rendons la responsabilité dans un moment de grande difficulté. Ton implication et ton engagement rendent heureux et fiers tous ses fans. Tu es le meilleur du monde, et tu reviens parmi nous. Tu représentes l’âme de notre club. Bon retour chez toi. » Il ne manquait plus que le tapis rouge et le tableau aurait été complet.