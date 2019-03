Les ultras parisiens lors de PSG-Belgrade. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Il fallait s’y attendre, quatre jours après le choc de l’élimination en 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester United, les ultras du PSG sont encore loin d’avoir digéré ce qui apparaît comme une humiliation de plus aux yeux de l’Europe. Et ils ne se sont pas privés pour le faire comprendre au joueur dimanche, à l’occasion d’un entraînement délocalisé exceptionnellement au Parc des Princes, dans un week-end où le PSG ne jouait pas (le match contre Nantes ayant été reporté).

500 membres venus exprimer leur colère et dire les choses clairement aux joueurs et non pas venus pour assister à l'entraînement !!! — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 10, 2019

Pour déminer la situation et jouer cartes sur table avec ses supporters, le club avait décidé de laisser entrer les membres du « Collectif Ultras Paris » (CUP) afin qu’ils puissent échanger avec les joueurs, ce qu’ils ont fait avant le début de la séance. Une séance qui s’est déroulée dans une atmosphère pesante et durant laquelle, en plus de quelques insultes en direction des joueurs, les ultras ont fait craquer des fumigènes.

Fiers de nos couleurs, pas de nos joueurs ! #PSGMAN pic.twitter.com/huz95SbLxT — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 8, 2019

Un peu plus tôt dans la semaine, le CUP avait publié un communiqué dans lequel il exprimait sa colère après la triste soirée de mercredi. Pas sûr que les excuses de Kimpembe​ ou Mbappé n’y changent quoi que ce soit.