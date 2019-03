Les Mancuniens célèbrent le penalty inscrit par Rashford au Parc des Princes. — Laurent Vu/SIPA

C’est une fabuleuse histoire qui ajoutera encore un peu plus à la honte ressentie par tous les supporters parisiens depuis cette élimination improbable contre l’équipe B de Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-3).

United went to PSG's megastore to print Greenwood's jersey 😂😂😂😭😭😭😂😂😂 pic.twitter.com/eiKBzbA2zl — N. (@BarcaNMN) March 8, 2019

Si l’on se réfère à plusieurs photos de joie des joueurs mancuniens prises à la fin du match, l’un des jeunes espoirs couchés sur la feuille de match pour faire le nombre, a remplacé Ashey Young à la 87e minute… avec un maillot floqué par le PSG.

Mason Greenwood's P̶S̶G̶ #mufc shirt was printed under rushed circumstances 😅 pic.twitter.com/LjJp9sQ8Ie — utdreport (@utdreport) March 7, 2019

En faisant l’effort de zoomer un peu sur le maillot de Mason Greenwood, attaquant de 17 ans et accessoirement plus jeune joueur de l’histoire de Manchester à participer à un match de C1, On distingue clairement le logo du club parisien au bas de son numéro 54, alors que le logo de MU est bien présent sur les maillots de ses équipiers.

L’explication la plus probable ? Se rendant compte qu’il n’y avait pas de maillot au nom de Greenwood dans son stock, un intendant de MU a filé en boutique, sans doute celle en face du Parc, pour faire floquer en catastrophe un maillot extérieur vierge de Manchester United. On remarque aussi que ce même intendant a sans doute passé plusieurs fois le fer à repasser pour diluer au maximum le logo du PSG… en vain. Une petite consolation quand même : ce n’est pas le gamin qui a éliminé Paris de la compétition.