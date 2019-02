Jimmy Briand a inscrit le 90e but de sa carrière en Ligue 1 face à Toulouse. — Nicolas Tucat / AFP

Les Girondins s’imposent dans le derby de la Garonne face à Toulouse (2-1) lors de la 25e journée de Ligue 1.

Encore buteur, Jimmy Briand continue d’enchaîner les réalisations à 33 ans.

L’attaquant vise les 100 buts en championnat.

Papy fait de la résistance. Jimmy Briand enfile cette saison régulièrement le costume de Michel Galabru (alias Jean-Robert Bourdelle dans le célèbre film de Jean-Marie Poiré) avec les Girondins de Bordeaux. A 33 ans, l’un des vétérans du championnat, a encore permis à son équipe de se sortir d’un mauvais tour face au TFC (2-1) en inscrivant le 90e but de sa carrière en Ligue 1.

« Il est fantastique. Ses déplacements sont toujours très bons. Son état d’esprit est tout simplement irréprochable. Il se dépense toujours à fond. Peu importe où il joue » lance un Eric Bedeout très soulagé d’avoir vu son attaquant donner la victoire aux siens en toute fin de match grâce à une subtile reprise de volée du gauche. Un but très important après quatre matchs sans succès : « Je voulais la frapper plus forte mais je l’ai pris du bout du pied » explique l’intéressé sans vraiment savoir s’il l’a fait exprès.

« Un exemple pour tout le monde »

Pas grave, un but reste un but surtout aux Girondins de Bordeaux cette saison (13e au classement). Pour le meilleur buteur du club, c’est le neuvième depuis juillet :

Ça récompense un joueur formidable. Un joueur qui a une mentalité incroyable, un joueur professionnel chaque jour à l’entraînement, un joueur qui se bat en permanence sur le terrain. C’est un exemple pour tout le monde et notamment pour nos jeunes.

Ce bel hommage n’est pas de n’importe qui. Il est d’un autre international français et actuel capitaine du club, Benoît Costil. Il sait sûrement de quoi il parle. D’ailleurs, Eric Bedouet évoque, lui, également « un exemple à montrer. »

La barre des 100 buts dans le viseur

Alors quel est le secret de Jimmy Briand pour rester toujours aussi performant malgré les années : « Il n’y a pas de secret. Le secret, c’est l’amour du football, c’est le travail et avec ça, on peut continuer à courir longtemps. Je suis très content car j’arrive à enchaîner les matchs et ça se passe plutôt bien. » Et les chiffres, eux, commencent à sérieusement parler comme le fait remarquer judicieusement Benoît Costil : « Voilà à un moment donné, il faut aussi regarder les statistiques. Et il est là Jimmy Briand. Et il va encore être là un petit moment. »

⚽️ Joli tifo des @ub87officiel avec le drapeau argentin pour rendre hommage à @EmilianoSala1 ! Et cette phrase très juste : « Nous ne sommes pas là pour la gloire, juste pour entretenir la mémoire... » #Sala #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/f9Nlt6HMUz — Clement Carpentier (@clementcarpet) February 17, 2019

Aujourd’hui, l’attaquant bordelais est tout simplement le meilleur buteur en activité de la Ligue 1 avec ses 90 buts. Mais lui n’a pas encore fini sa moisson : « Quand ça sera 100, là ça parlera », glisse-t-il. Qu’il ne se gêne surtout pas, les supporters bordelais ne demandent que ça. Son ancien club, Guingamp, attendu mercredi au Matmut Atlantique est prévu.