Entre Neymar et Thomas Tuchel, c’est l’amour fou. Dès leurs premières relations et leurs premiers échanges, les deux hommes n’ont jamais caché le respect et l’admiration mutuelle qu’ils se vouent. En cette période délicate pour le Brésilien, blessé et absent lors de la double confrontation à venir en Ligue des champions contre Manchester United, l’entraîneur allemand fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le moral de Neymar et lui éviter de perdre espoir. En conférence de presse avant le choc face à Lyon, Tuchel est revenu sur la relation particulière qu’il entretient avec son numéro 10.

« Je le prends dans mes bras quand il est ici et lorsqu’il n’est pas avec nous, je lui écris des textos pour lui dire que je crois toujours en lui et que je suis triste qu’il ne soit pas là, a confié l’entraîneur parisien. On plaisante par textos. Ces joueurs du Brésil ont besoin de sentir cette relation. Le plus important est de ne pas le perdre. Neymar doit sentir qu’il n’a pas disparu de l’équipe. Nous sommes focalisés sur sa convalescence. » En attendant de retrouver les terrains (pas avant dix semaines), la star du PSG peut au moins compter sur son un coach aux petits soins avec lui.