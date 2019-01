Ouhhhhh le regard qui fait peur. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Alors qu’il se trouvait à l’aéroport El Prat de Barcelone jeudi afin de rencontrer un chirurgien orthopédique dans la capitale catalane, Neymar n’a pas échappé à la presse qui l’y attendait. Entouré de micros et de caméras, le numéro 10 du PSG s’est vu assaillir de questions mais n’a pas souhaité apporter le moindre commentaire.

A NEYMAR se le borra la sonrisa y explota tras tanto rumor: "¡No me toques los cojones!"

▶ https://t.co/2vPOH3u6pP pic.twitter.com/yjqifxEry3 — MARCA TV (@MARCATV) January 31, 2019

Ah si, un seul. A la dernière question posée - relative à un éventuel retour au Barça - le Brésilien a perdu son calme et lâché un très clair « ne me casse pas les c…. » (« No me toques los cojones », en espagnol). La vidéo, que nous ne pouvons diffuser ici, est disponible sur le site de Marca si le cœur vous en dit.