Leonardo Jardim lors du match Porto-Monaco en Ligue des champions, le 6 décembre 2017. — Luis Vieira/AP/SIPA

Il a troqué la pelouse pour la neige. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim a testé, ce dimanche, le planter de bâton. C’est à la Colmiane qu’il a pris sa première leçon de ski. Un baptême de descente immortalisé dans une vidéo que le coach portugais a postée sur son compte Twitter.

A 44 ans premiere Leçon de ski à la Colmiane avec le prof Tutu!!!⛷ pic.twitter.com/6FDbFyaluX — Leonardo Jardim (@leonardojjardim) January 20, 2019

« A 44 ans, première leçon de ski à la Colmiane », écrit Leonardo Jardim dans un post. Démis de ses fonctions à l’ AS Monaco​ depuis le 11 octobre dernier, il dispose désormais de temps pour réfléchir à son avenir. Et pour s’adonner à de nouveaux loisirs et expériences dans cette station des Alpes-Maritimes.

The snow arrived ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/LMWicitAzw — Leonardo Jardim (@leonardojjardim) January 6, 2019

Toujours sur le marché

Bien que très convoité, Leonardo Jardim garde la tête froide. Refusant un poste au sein du club chinois Dalian Yifang, l’entraîneur pourrait rejoindre Leicester pour succéder à Claude Puel, à l’Olympique de Marseille, à Milan ou ailleurs. Leonardo Jardim est toujours sur le marché. Et il profite des bords de piste avant de rembaucher sur les bords du terrain.