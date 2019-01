A l'image de Kevin Strootman, auteur d'un match solide et de son premier but avec l'OM, mercredi à Saint-Etienne, l'avenir n'est peut-être pas si sombre pour l'équipe marseillaise. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

L’OM a affiché un bien meilleur visage que lors des dernières semaines, mercredi à Saint-Etienne. Malgré la nouvelle défaite (2-1), les motifs d’espoir pourraient tenir la route.

Rudi Garcia et Florian Thauvin se sont notamment montrés optimistes après la rencontre, qui place désormais les Marseillais à huit points du podium en Ligue 1.

Quand vous êtes en crise, est-ce vraiment bon signe d’être bien meilleur dans le jeu si la soirée se conclut par une nouvelle défaite (la 14e de la saison toutes compétitions confondues) ? Si souvent hors sujet ces dernières semaines, l'OM a presque semblé maudit mercredi à Saint-Etienne, où il a été renversé par les Verts, sur un but incroyable de Wahbi Khazri dans les derniers instants (2-1, 88e). « On ne peut pas livrer une telle performance et perdre, soupire Rudi Garcia. C’est comme ça mais pour que la réussite revienne, il faut la forcer avec des performances comme celle de ce soir. »

Au vu du contexte hostile au Vélodrome, dimanche contre Monaco (1-1), les Marseillais avaient déjà montré un visage (un peu) plus conquérant. Mais dans le Chaudron, les regrets sont bien plus importants tant ils ont maîtrisé les débats pendant près d’une heure. Défense à trois (Luiz Gustavo, Rolando et Boubacar Kamara) solide, premier but de la saison de Kevin Strootman, recrue estivale phare et critiquée, ou encore audace offensive retrouvée derrière un Florian Thauvin inspiré… Non, l’OM n’avait pas le profil d’une formation en chute libre dans le Forez, où l’ASSE n’a perdu qu’une rencontre sur toute l’année 2018.

« C’est triste car ce résultat nous enfonce encore un peu plus »

« Cette défaite n’est pas méritée, estime l’attaquant des Bleus. C’était beaucoup mieux que d’habitude. C’est rageant car on encaisse le penalty [de Wahbi Khazri] dans la meilleure période de notre match (1-1, 59e). C'est triste car ce résultat nous enfonce encore un peu plus. » Car d’un point de vue comptable, l’OM (9e) est désormais repoussé à huit points du podium (avec un match de retard) qu’intègrent les Verts. S’agit-il d’un véritable coup de grâce dans le dernier objectif visé par le club, à savoir la première qualif' en Ligue des champions de l’ère Frank McCourt ?

« Le coach n’est pas abattu et ses joueurs n’ont pas à être abattus, assure Rudi Garcia. Après le match de Monaco, je leur ai dit qu’on était sur le bon chemin et on l’a confirmé ce soir. Mais ce n’est pas un chemin encore assez large pour y prendre points et victoires. » En vrai, l’ambiance était-elle vraiment à l’espoir dans une équipe restant sur neuf rencontres de rang sans le moindre succès depuis près de deux mois ?

« Ça fait un moment qu’il y a urgence mais on ne va rien lâcher »

« J’avoue que c’était silencieux à la fin du match dans le vestiaire, nuance Florian Thauvin. Nous étions tous abattus. Ça fait un moment qu’il y a urgence mais on ne va rien lâcher. Personnellement, je donnerai tout jusqu’au bout et à un moment, ça finira bien par payer. »

Cela pourrait passer par des décisions fortes de l’entraîneur marseillais. Rudi Garcia a pleinement assumé mercredi son « choix tactique » de se priver durant l’intégralité de la rencontre de son capitaine Dimitri Payet. Une première cette saison en Ligue 1 qui ne peut être anecdotique, surtout pour une telle affiche dans le Chaudron, où le Réunionnais a évolué de 2007 à 2011.

« J’avais besoin de percussion, de vitesse, de travail, de courses et ceux qui étaient sur la pelouse me l’ont apporté. On aurait pu tous faire mieux ce soir, même moi. J’aurais peut-être pu changer un peu plus vite nos joueurs, même si j’avais beaucoup d’attaquants sur le banc et pas autre chose. »

Un groupe « abattu » selon Thauvin mais pas pour Sanson ou Garcia

Si on tente de se faufiler dans l’esprit de Rudi Garcia, Dimitri Payet (4 buts et 5 passes décisives en 18 matchs de L1 cette saison) n’a donc actuellement aucune de ces quatre qualités essentielles citées dans sa sortie médiatique. De même il n’est plus perçu comme le dépositaire potentiel du jeu marseillais mais comme « un attaquant » parmi tant d’autres (Clinton Njie, Valère Germain et Nemanja Radonjic lui ont été préférés en fin de partie). Outre le cas Dimitri Payet, plusieurs joueurs sont passés devant la presse pour insister sur les progrès effectués par l’OM.

« On a montré ce soir qu’on avait du caractère et de la qualité dans le jeu. Nous ne sommes pas abattus », pour Morgan Sanson. « Aujourd’hui, les joueurs sur le terrain ont essayé de tout donner. C’est ce dont nous avons besoin pour changer cette situation », ajoute Luiz Gustavo. Enfin, Florian Thauvin va plus loin dans l’optimisme : « Je pense qu’il y a beaucoup de choses positives à garder. Si on continue à jouer comme ça jusqu’à la fin de saison, on va gagner beaucoup de matchs. On ne va pas se mentir, je ne sais pas où ça nous mènera. Mais on est sur le bon chemin. »

« L’OM avait une maîtrise technique supérieure à la nôtre »

Finalement, des louanges encore plus importantes sont venues du camp adverse, via Jean-Louis Gasset. « On a joué contre une très bonne équipe de Marseille, qui avait une maîtrise technique supérieure à la nôtre, confie l’entraîneur des Verts. En faisant des matchs comme ça, Marseille est sur le bon chemin. »

C’est officiel, on tient notre formule de la soirée, balancée à quelques minutes d’intervalle par trois acteurs majeurs de cet ASSE-OM. En Normandie (Caen-OM dimanche à 17 heures), on est plutôt face à un boulevard de compet' que dans du sentier piégeux pour enfin se relancer au classement, non ?