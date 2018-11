VIDEO. Je t'aime moi non plus: Cavani et Neymar s'embrouillent après un gros tacle de l'Uruguayen en amical

Impact et embrouilles dans 3, 2, 1. — Adrian DENNIS / AFP

Les retrouvailles s’annoncent un peu compliquées… Alors que le Brésil et l’Uruguay s’affrontaient dans un match qui n’avait d’amical que le nom (victoire 1-0 de la Seleçao), au stade Wembley, à Londres, Neymar et Cavani se sont gentiment pris le bec après que le Brésilien a calé un petit pont au numéro 9 du PSG et que celui-ci y a répondu en faisant faute. La suite de l’échange n’a pas été marqué par le sceau de l’amitié et on a senti en une action que les deux hommes n’étaient clairement pas les meilleurs potes du monde.

Houla Cavani-Neymar..bah c'est dans le jeu,plus spectaculaire qu'autre chose.. pic.twitter.com/Lei5FRNnHI — DidierRoustan (@DidierRoustan) November 16, 2018

En zone mixte après la rencontre, Edi a cependant essayé de calmer le jeu, expliquant simplement que « c’était un peu chaud sur le terrain, mais quand le match s’est terminé, tout le monde a retrouvé la tranquillité. » Les deux hommes se retrouveront à Paris à la fin de la trêve international, l’occasion pour le duo de mettre les choses au clair. D’ici là, Cavani retrouvera ses coéquipiers du PSG, Mbappé, Aréola et Kimpembe, su stade de France mardi soir à l’occasion du match amical France-Uruguay.