Beaujolais nouveau: Cristiano Ronaldo se paye un petit apéro à plus de 30.000 euros dans un pub huppé de Londres

Alors qu’il aurait pu être avec la sélection portugaise pour préparer le match de Ligue des nations face à l’Italie (samedi à 20h45), Cristiano Ronaldo a préféré se payer du bon temps du côté de Londres en allant assister au Masters à l’O2 Arena. Mais avant de filer voir le match entre Novak Djokovic et John Isner, histoire de se chauffer un peu, le buteur de la Juve, sa femme et deux amis se sont fait une petite pause apéro dans un pub huppé de la capitale anglaise.

Ronaldo dropped more than 31,000 euros in wine in just 15 minutes, at the exclusive Scott's restaurant in Mayfair.



