Selfie malheureux: Un joueur du Milan se prend en photo avec Ronaldo, Chiellini apparaît nu juste derrière

Sono profondamente dispiaciuto per quanto uscito sui social in queste ore. Mi scuso prima di tutto con Giorgio Chiellini, non era mia intenzione. Assicuro a lui e a tutti i tifosi di calcio che ho solo fatto una foto con un grande campione, ma non ho postato nulla sui miei social, nulla ne sul mio profilo ne sulle mie storie e tantomeno lo avrei fatto dopo una sconfitta, il sorriso della foto è per aver realizzato un piccolo sogno. Ho fatto l'unico errore, di cui mi pento, di aver condiviso la foto con alcuni amici, i quali l’hanno condivisa, senza averla prima controllata.