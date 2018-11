Arsenal: «Je sentais encore la vodka dans mon estomac», Jermaine Pennant raconte son triplé après une cuite mémorable

En district, ce serait une histoire des plus classiques : un mec semi-bourré sur un terrain de foot un dimanche après-midi, c’est la routine dans les divisions les plus basses du foot français. Mais en professionnel, en Premier League, avec Arsenal​, l’anecdote prend alors une autre ampleur.

Interviewé par le magazine anglais Four Four Two, l’ancien espoir anglais Jermaine Pennant a avoué avoir joué une rencontre en 2003 un lendemain de soirée très arrosée. Pensant faire banquette comme la plupart du temps, le joueur a finalement été aligné par Wenger, qui avait choisi ce jour-là de faire tourner son effectif.

Triplé et mal de crâne

« J’étais sorti la veille et j’avais vécu une grosse soirée, parce que je ne pensais vraiment pas que je jouerais ce match. J’étais sûr de débuter sur le banc. Je m’étais rendu à une soirée FHM et j’étais rentré chez moi à 6h du matin, lâche l’ancien Gunner. Je ne pouvais pas y croire quand j’ai vu mon nom dans le onze de départ ! J’étais toujours en gueule de bois pendant la rencontre, j’ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas me taper la honte. » Il a même fait mieux puisqu’il a carrément claqué un triplé lors de la victoire (6-1) des hommes d’Arsène Wenger.

« Je ne peux pas croire que j’ai marqué, c’était un immense soulagement, poursuit-il. J’ai pensé : "OK, vous pouvez me sortir maintenant s’il vous plaît Arsène !" Je me sentais tellement mal et je pouvais encore sentir la vodka se balader dans mon estomac. On pouvait aussi le sentir à mon haleine. » On connaît, on connaît.

