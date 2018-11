AS Monaco: Le propriétaire russe Rybolovlev inculpé dans une affaire d'escroquerie présumée en lien avec un marchand d'art

FOOTBALL Dmitri Rybolovlev a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire...

Le propriétaire de Monaco, l'oligarque russe Dmitri Rybolovlev. — NICOLAS TUCAT / AFP

« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille » avait l’habitude de dire l’ancien président Jacques Chirac. Les dirigeants monégasques ne le contrediront certainement pas. Après la dérouillée (4-0) contre Bruges, l’élimination de la Ligue des champions, les révélations de Mediapart sur les dessous du transfert de Mbappé au PSG, une autre affaire vient assombrir l’avenir du club du Rocher.

En effet, le milliardaire russe et propriétaire de l' ASM, Dmitri Rybolovlev, a été inculpé mercredi à Monaco comme trois autres personnes, dans le cadre de la retentissante affaire d’escroquerie présumée qui l’oppose à son ancien marchand d’art suisse Yves Bouvier.

AS Monaco: Dmitri Rybolovlev, le propriétaire russe, perquisitionné et placé en garde à vue https://t.co/A54G6NzMPZ pic.twitter.com/MZEWj72a8U — 20 Minutes (@20Minutes) November 6, 2018

Le ou les chefs d’inculpation précis visant Rybolovlev n’ont pas été précisés. Il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire, comme les trois autres inculpés : son avocate Tetiana Bersheda, et le fils et l’épouse de l’ex-garde des Sceaux de Monaco Philippe Narmino, a-t-on précisé au parquet de Monaco, confirmant une information de Nice-Matin.