PSG: Thomas Tuchel aurait choisi de se passer de Cavani au coup d'envoi contre Naples

A l’approche du plus grand rendez-vous de la saison (jusqu’ici) pour le PSG, avec un déplacement à hauts risques à Naples mardi soir, Thomas Tuchel n’est pas là pour faire des sentiments. Ainsi, selon les informations de Yahoo Sports, le coach parisien aurait décidé de se priver de l’ancien Napolitain Edinson Cavani au coup d’envoi de la rencontre.

Avant les retrouvailles, Naples rêve d'un vrai retour de son Matador Edinson Cavani https://t.co/hVZJb7V9j2 via @20minutesSport pic.twitter.com/vJgcsu4J0g — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 5, 2018

El Matador avait manqué le Classique contre l’OM (3-0) et le choc contre Lille (2-1) pour cause de blessure, mais il ne souffre plus et aurait donc pu débuter face à son ancien club. Si l’information se confirme, Tuchel pourrait donc faire glisser Angel Di Maria à gauche dans un rôle de piston de son 3-5-2 ou 3-4-3, poussant ainsi Juan Bernat sur le banc.