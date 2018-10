Ligue Europa: Une mine et un but moche. Le Stade Rennais douché par le Dynamo Kiev

Le Rennais Ismaïla Sarr ici face au joueur du Dynamo Kiev Volodymyr Shepeliev. — AP/SIPA

Le Stade Rennais s’est incliné 2-1 à domicile ce jeudi face au Dynamo Kiev. Les Ukrainiens l’emportent sur leurs rares occasions.

Douchés par un but venu d’ailleurs en première période, les Rennais ont égalisé par Grenier sur coup franc avant de céder dans les dernières minutes.

« Les joueurs sont abattus. Je pense qu’ils ne méritaient pas ça », résumait le coach Sabri Lamouchi à l’issue de la rencontre.

Les Rennais étaient venus avec de l’envie pour le match « au sommet » de cette poule K de Ligue Europa face au Dynamo Kiev. Ils en ressortent avec une défaite ultra-frustrante tant ils ont dominé les débats. Ils laissent leurs adversaires du soir prendre la tête de la poule avec Astana, auteur d’un match nul face à Jablonec. Un match qui risque de faire mal dans les têtes et dans les jambes bretonnes.

La lose est totale pour la France qui a perdu ses trois rencontres européennes ce jeudi.

Un missile et un but moche

Kiev n’en demandait sans doute pas tant. Tout contents de planter un but magnifique à la 19e par leur défenseur Kedziora, les Ukrainiens n’auront rien montré en seconde mi-temps, subissant les assauts des Rennais, terminant même à 10. Ils l’emportent sur le fil grâce à un but moche sur une frappe déviée qui vient mourir dans le but de Diallo, qui pouvait peut-être l'éviter. « C’est le résultat qui importera ici, pas la manière », avait déclaré le coach Aleksandr Khatskevich avant le match. Il avait vu juste.

Rennes doit gagner en expérience

Après dix minutes pleines d’envie, le Stade Rennais a semblé marquer le pas. La mine de Kedziora a fait tanguer le bateau breton qui cherchait le vent. Face à une équipe habituée des joutes européennes, les Rennais se sont parfois fait peur inutilement alors qu’ils dominaient. « Les joueurs sont abattus. Je pense qu’ils ne méritaient pas ça », résumait le coach Sabri Lamouchi à l’issue de la rencontre.

Voilà voilà y avait tout pour mais comme d’habitude, l’équipe craque a cause d’une expérience de U7 #SRFCDKV #srfc — jonathan35 🔴⚫️ (@jonathan35001) October 25, 2018

Leur premier but est venu d’un coup franc intelligemment obtenu par l’expérimenté Johansson et transformé par Grenier. Un peu lent, le Suédois a eu le mérite d’apporter sa sagesse et sa roublardise au milieu de terrain. Les plus jeunes doivent s’en inspirer.

Niang n’y arrive pas

Titularisé en pointe, Mbaye Niang n’a pas été dangereux jeudi soir. Jamais la recrue n’a réussi à prendre la profondeur, jouant sans cesse dos au but. Maladroit, l’attaquant a perdu trop de ballons. «Des buts, je vais en mettre, je le sais», a réagi le Sénégalais à l'issue du match.

On joue mieux que l'année dernière mais on est redevenu le Stade Rennais. Malchanceux, naïf et tellement frustrant. #srfc — Valentin (@ValentinOrht) October 25, 2018

Son pressing semblait parfois arriver à contretemps. « D’une étincelle jaillira la flamme », pouvait-on lire sur la bâche tendue par les ultras du Roazhon Celtic Kop avant le match. Le Roazhon Park complet a longtemps attendu l’étincelle jeudi. En vain. Les Rennais livreront leur meilleure période à sa sortie à la 73e. Peut-être un peu tard.