Girondins de Bordeaux: Frédéric Longuépée va devenir le prochain président du club

Selon les informations de «20 Minutes», Frédéric Longuépée va devenir le prochain président des Girondins de Bordeaux.

Il est le choix de King Street, le futur actionnaire majoritaire du club.

Reconnu pour son travail notamment au PSG, il sera le premier président de l’ère GACP/King Street.

Ce n’est plus qu’une question de minutes. Dans la journée, ce dimanche, les futurs propriétaires des Girondins de Bordeaux, les fonds d’investissement américains GACP et King Street, vont annoncer quel sera le prochain président du club dans un communiqué. Selon nos informations, l’heureux élu sera Frédéric Longuépée. Dès le 18 octobre dernier, 20 Minutes révélait que l’ancien dirigeant du PSG faisait partie des finalistes pour le poste avec Vincent Tong Cuong et Jean D’Arthuys.

Il est le choix de King Street

Loin d’être le favori au départ, l’ancien gymnaste de haut niveau (il a notamment participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988) a finalement bien remporté la mise. Pourquoi ? Tout d’abord parce que le premier choix de l’époque, Vincent Tong Cuong, a récemment été écarté par les Américains à cause notamment de sa réputation. Ensuite, c’est simple, Frédéric Longuépée est le choix de King Street ! On rappelle que le fonds d’investissement sera le propriétaire majoritaire (à 86 %) des Girondins de Bordeaux à partir du 6 novembre et la signature du closing.

🔴⚽️INFO @20Minutes Jean d'Arthuys et Frédéric Longuépée sont toujours en course pour le poste de président des @girondins ! Chaque camp a choisi son candidat, reste à savoir lequel va réussir à convaincre l'autre. Pas de décision définitive. #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/9wxnnkwBo1 — Clement Carpentier (@clementcarpet) October 24, 2018

Jean D’Arthuys, son adversaire dans la dernière ligne droite, lui, était le choix de GACP depuis le premier jour. C’est d’ailleurs sa candidature que Joe DaGrosa, président du fonds d’investissement, avait présentée à Alain Juppé, il y a quelques semaines. S’il était très apprécié dans le milieu bordelais et au sein du club après un premier passage chez les Marine et Blanc en 1999, son manque de réseaux dans le football a joué contre lui dans le choix final.

Un dirigeant reconnu dans son domaine

En effet, le CV de Frédéric Longuépée parle pour lui. Si pour le grand public, son nom n’évoque sûrement pas grand-chose, dans le monde du football, il est loin d’être inconnu. Passé un temps par la Fédération Française de Tennis, ce dirigeant de 52 ans a surtout été le directeur général adjoint en charge des activités commerciales du Paris-Saint-Germain de 2012 à juin 2018. Ce proche de Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du club, a entre autre développé la marque PSG à l’international, notamment en Asie et en Amérique du Nord.

Girondins de Bordeaux: Closing, présidence... Que se passe-t-il autour de la vente du club? https://t.co/ZFQdsb33Wl via @20minutesSport pic.twitter.com/ldxBOMFdkO — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 23, 2018

Reconnu pour son travail, souvent de l’ombre au PSG, Frédéric Longuépée a rejoint depuis quelques mois le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024 où il occupe les mêmes fonctions que dans le club de la capitale. Un poste qu’il quittera plus rapidement que prévu pour devenir le prochain président des Girondins de Bordeaux. Le premier de l’ère GACP/King Street.

