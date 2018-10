Bonsoir msieurs dames, cela fait deux semaines que vous ne tenez plus en place à l’idée du retour de notre tendre Ligue 1, n’est-il pas ? Oubliez donc Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et un succès de prestige des Bleus contre l’Allemagne (2-1), voici les irréguliers lyonnais à l’œuvre. Et ce peut-être dans leur exercice le plus redouté, à savoir accueillir un promu et mal classé, Nîmes (14e du championnat), juste avant un match de Ligue des champions, mardi (21 heures) à Hoffenheim. Bruno Genesio a des pépins à la pelle entre la suspension de Lucas Tousart, la blessure de son maître à jouer Nabil Fekir et de Maxwel Cornet, et même les forfaits de… ses trois arrières droit, Rafael, Dubois et Tete. Dans la vilaine dynamique du moment, avec trois rencontres sans succès toutes compétitions confondues dont une déroute (5-0) au Parc des Princes, le coach lyonnais espérait sans doute mieux pour redresser la situation. Bien que mal en point (14e, série en cours de 3 défaites et 4 nuls), les Nîmois peuvent donc rêver d’un gros coup, à savoir leur première victoire depuis deux mois jour pour jour. Et ça tombe bien, à l’époque, c’était déjà un petit exploit face à l’OM (3-1).

>> Rendez-vous à 20h30 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 20h45…