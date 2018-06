OGC Nice: «La barre est haute», Patrick Vieira est plein de projets pour le Gym

Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Le champion du monde 98, qui intègre le vestiaire niçois pour trois ans, a tenu ce lundi après-midi sa première conférence de presse au centre d’entraînement de l’OGC Nice.

« L’objectif est de continuer à grandir», estime le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère.

L'entraînement reprend le 2 juillet.

Il avait débuté sa carrière de joueur à l’AS Cannes. Et poursuit celle d’entraîneur sur cette même Côte d’Azur. « Je reviens dans une région que je connais très bien. Cannes c’était à l’époque. Je vais vivre à Nice, habiter à Nice »…. et entraîner le Gym. Le champion du monde 98, qui intègre le vestiaire niçois pour trois ans, a tenu ce lundi après-midi sa première conférence de presse au centre d’entraînement de l’OGC Nice.

« On s’est rencontrés il y a quelques semaines. J’ai été séduit par le projet mais surtout par les hommes pour mener ce projet à bien, explique Patrick Vieira. La barre est assez haute ici. Nice joue très bien au ballon, crée un jeu basé vers l’avant, un jeu où les joueurs expriment leur talent. Nice a fait une bonne saison l’année dernière et on veut améliorer. On va se donner les moyens de le faire. »

Nouveau coach des Aiglons, Patrick Vieira a tenu sa première conférence de presse ce lundi. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Avec son staff dans les valises

« L’objectif est de continuer à grandir, estime le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère. L’arrivée de Patrick permettra de franchir ces étapes. C’est exactement ce que l’on cherche. » Le nouvel entraîneur de l’OGC Nice, tout droit venu du New York FC, veut donc s’inscrire dans la continuité. Et compter sur les jeunes formés au centre de formation. « Ça fait partie du projet. Ça sera d’intégrer des jeunes, de leur donner la chance de joueur dans l’équipe première. C’est important et c’est l’image du club. » Point où son prédécesseur Lucien Favre avait pêché.

Dans sa valise, Patrick Vieira a apporté aussi son staff : un préparateur physique, un entraîneur adjoint et un coach qui travaillera sur le plan individuel avec les joueurs. Et « deux, trois idées » de management : « Ce qui est important pour moi, c’est d’avoir une idée claire, un schéma de jeu bien précis pour aider les joueurs à s’exprimer. Car je sais que le talent est là. »

Et Mario Balotelli dans tout ça ? Le joueur et son désormais nouvel entraîneur ont joué ensemble pendant quatre saisons consécutives à l’Inter Milan entre 2007 et 2010. Un argument qui pourrait éventuellement faire rester à Nice l’attaquant italien. « Je l’ai eu au téléphone pour lui souhaiter de bonnes vacances, sourit Patrick Vieira. Et lui dire qu’on allait se voir le 2 juillet. » Date de reprise des entraînements.

