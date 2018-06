WTF: Messi pose en photo avec une chèvre dans un magazine

What the ? — Paper Magazine

C’est à une séance photo un peu spéciale que s’est livré Lionel Messi, puisque la superstar de l’Argentine a décidé de poser avec une chèvre pour le Paper Magazine.

L’idée était de faire un jeu de mots qu’un Ruquier anglophone n’aurait pas renié : en effet, en anglais chèvre se dit goat. Mais goat, c’est aussi l’acronyme de G.O.A.T, The Greatest Of All Time (pour les gens qui galèrent vraiment en anglais : Le plus grand de tous les temps). Un terme qui revient souvent en NBA en ce moment, avec le débat LeBron James vs Michael Jordan qui prend de l’ampleur.

C’est bien beau mais il faudra prouver ça à la Coupe du monde maintenant…