Se queda pas éternellement : Messi souhaiterait jouer au Newell’s Old Boys avant la fin de sa carrière

Mon cher Barça je pars, je vous aime mais je pars... — Bagu Blanco/Shutterstoc/SIPA

On le pense éternel à marcher sur le football depuis une décennie, mais un jour, Messi prendra lui aussi sa retraite. Ce sera l’heure des souvenirs, du débat sans fin CR7-Léo Diez (encore et toujours), d’un soupir de soulagement à Madrid.

🇦🇷 Lionel Messi un jour aux Newell's Old Boys ?

🗨️ "J’aimerai pouvoir vivre ça, même six mois ou quelques matches."https://t.co/0CkyOY8Gqa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 28, 2018

Mais avant de raccrocher les crampons, l’argentin souhaiterait faire une petite infidélité au FC Barcelone, son club de toujours, et jouer au moins un peu au Newell’s Old Boys, club de son pays natal. « J’ai toujours dit que je voulais jouer un jour dans le football argentin, je ne sais pas si cela arrivera mais je l’ai dans ma tête. Je jouerais pour les Newell’s, nulle part ailleurs, je voudrais faire ça pendant au moins six mois », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision El Trece. De quoi se faire enfin aimer des Argentins.