La rumeur improbable du jour: Zidane deviendrait sélectionneur du Qatar pour 50 millions par an

Zinedine Zidane a remporté trois Ligue des champions d'affilée, mais il a aussi connu beaucoup de moments difficiles à la tête du Real Madrid. — Emilio Naranjo/SIPA

Naguib Sawiris. On avait jamais entendu parler de ce loustic, mais un rapide tour sur Twitter et sur l'Internet mondial nous en dit plus: c'est un homme d'affaire égyptien ultra-célèbre dans le monde arabe, pesant près de 5 millions de followers et largemenet plus en argent, il est milliardaire. Extrêmement bien informé, il a lâché une bombe sur le réseau social: Zinedine Zidane, tout frais entraîneur au chômage depuis son départ du Real Madrid, pourrait dévenir sélectionneur du Qatar jusqu'à la Coupe du monde 2022.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ? — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 31, 2018

Le tout pour un deal de 50 millions d'euros par an, soit environ 200 sur l'ensemble de l'affaire. Une information évidemment très improbable tant on doute que Zidane soit motivé par l'argent... Et en même temps, on se dit que le Qatar est prêt à mettre le paquet sur un sélectionneur de renom à quatre ans de son Mondial.