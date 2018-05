Trop de talents: L'Espagne se prive de Morata, Fabregas et Marcos Alonso pour la Coupe du monde

L'attaquant Alvaro Morata (Chelsea) n'a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs convoqués en équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2018, a annoncé le sélectionneur Julen Lopetegui lundi en conférence de presse.

Les attaquants appelés sont Isco, Asensio, Lucas Vasquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno et Diego Costa, au sein d'une liste conduite sans surprise par les cadres De Gea, Piqué, Ramos, Busquets et Iniesta.

No space for Fabregas, Morata or Marcos Alonso.



Spain reveal their squad for the 2018 World Cup: https://t.co/ZiGIikHLYs pic.twitter.com/gye8MONK6t