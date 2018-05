VIDEO. Hasta pronto: Le Barça a dit aurevoir à sa légende Andres Iniesta

Iniesta la leyenda — AFP

Tête haute et yeux rougis... Andrés Iniesta, vainqueur avec Barcelone de la Real Sociedad (1-0), a dit au revoir dimanche au Championnat d'Espagne lors d'une 38e journée sans enjeu mais emplie d'émotion.

Au Camp Nou, Iniesta a reçu une ovation debout pour son 674e et dernier match avec son club formateur et le capitaine a achevé la rencontre en larmes, assis sur le banc de touche, avant de soulever le trophée de champion d'Espagne, son 32e et ultime titre avec le Barça.

[📺LIVE] Liga 🇪🇸 Barcelone - Real Sociedad sur beIN SPORTS 1

🏟️👏 Quel hommage du Camp Nou à Iniesta ! 😍 pic.twitter.com/wcz9lHnPce — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 20, 2018

«C'est un jour difficile mais ces vingt-deux années (au club) ont été merveilleuses», a déclaré Iniesta, la voix brisée par l'émotion. «Je suis arrivé ici étant enfant. Je repars à 34 ans en étant devenu un homme.»

Cela fait un mois que le meneur de jeu a annoncé son départ en fin de saison, sans doute vers un club chinois ou japonais, mais l'émotion était encore très forte au Camp Nou tant l'élégant «Don Andrés» a incarné l'âge d'or du club catalan.

Passage de témoin

Lorsqu'il a cédé sa place à la 82e minute à Paco Alcacer, le petit meneur de jeu au teint pâle a remis son brassard à Lionel Messi, nouveau capitaine, comme un passage de témoin.

Iniesta aurait pu sceller son dernier match d'un but, notamment sur cette frappe qui a fini dans le petit filet extérieur (10e), mais le natif de Fuentealbilla (Castille-La Manche) n'aura pas marqué beaucoup dans sa carrière, mis à part son inoubliable reprise en finale du Mondial 2010 contre les Pays-Bas (1-0 a.p.).

[🎞️VIDEO] 🏟️ Le Camp Nou a magnifiquement rendu hommage à Iniesta 👏👏

😢 C'est sa dernière apparition avec le maillot du Barca !https://t.co/WLGkbJhfDL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 20, 2018

Au lieu de ça, c'est le Brésilien Philippe Coutinho, recruté cet hiver à prix d'or (160 M EUR avec bonus), qui a marqué d'une frappe enroulée entrée avec l'aide du poteau (57e) et devra reprendre le flambeau du jeu de passes à la Barcelonaise.

En fin de rencontre, le Camp Nou a également applaudi le milieu basque Xabi Prieto (34 ans), emblématique capitaine de la Real Sociedad, qui est entré en jeu pour ses ultimes minutes avant de mettre fin à sa carrière.